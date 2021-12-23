Семак рассказал, следит ли он за игроками «Зенита» в отпуске
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что не следит за футболистами команды во время отпуска.
«Стараюсь не следить, за исключением тех моментов, когда что-то попадается на глаза. Потому что это их личное время, ребята все — профессионалы и должны со всей ответственностью подходить к своей работе и к тому свободному времени, которое у них есть. Тем более они — публичные люди и для многих являются примером как в спорте, так и в жизни. Это тоже имеет значение», — приводит слова Семака сайт «Газпромбанка».
45-летний Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года, приведя команду к трём подряд чемпионствам России. В нынешнем розыгрыше РПЛ «Зенит» с 38 очками возглавляет турнирную таблицу после 18 туров, опережая «Динамо» на два очка.
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