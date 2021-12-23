Семак заявил, что хочет научиться отбивать чечётку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, на что бы хотел тратить свободное от футбола время.



«Времени абсолютно не остаётся ни на что. Конечно, хотелось бы и путешествовать, и уделять внимание многим другим спортивным занятиям: сёрфингу, велосипеду. Это что касается здорового и активного отдыха. По поводу других вещей — у меня есть подарок, и нужно его когда-то всётаки использовать. Имею в виду ботинки для чечётки, которые мне подарила супруга — конечно, хочется научиться отбивать чечётку хотя бы чуть-чуть. Возможно, однажды это случится. Главное, что есть мечта», — приводит слова Семака сайт «Газпромбанка».

45-летний Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года, приведя команду к трём подряд чемпионствам России. В нынешнем розыгрыше РПЛ «Зенит» с 38 очками возглавляет турнирную таблицу после 18 туров, опережая «Динамо» на два очка.