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Семак заявил, что хочет научиться отбивать чечётку

Семак заявил, что хочет научиться отбивать чечётку
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, на что бы хотел тратить свободное от футбола время.

«Времени абсолютно не остаётся ни на что. Конечно, хотелось бы и путешествовать, и уделять внимание многим другим спортивным занятиям: сёрфингу, велосипеду. Это что касается здорового и активного отдыха. По поводу других вещей — у меня есть подарок, и нужно его когда-то всётаки использовать. Имею в виду ботинки для чечётки, которые мне подарила супруга — конечно, хочется научиться отбивать чечётку хотя бы чуть-чуть. Возможно, однажды это случится. Главное, что есть мечта», — приводит слова Семака сайт «Газпромбанка».

45-летний Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года, приведя команду к трём подряд чемпионствам России. В нынешнем розыгрыше РПЛ «Зенит» с 38 очками возглавляет турнирную таблицу после 18 туров, опережая «Динамо» на два очка.

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