Орлов: Дзюба способнее всех остальных кандидатов в сборную России

Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил выступления нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Дзюба сейчас сделал заявление, что хотел бы вернуться в сборную России. Ну это хорошее желание. Артём умеет играть, и он, конечно, способнее, чем все остальные кандидаты в национальную команду, которые сейчас в распоряжении Карпина. Но для этого должно выполняться условие: он должен быть физически хорошо готов, чтобы держать темп все 90 минут. Дзюба сдал в объёме движения.
Ворота сборной для всех всегда открыты. И Карпин уже сказал, что топор войны зарыт. Тренер же всё понимает. Это сборная страны. Надо забыть обо всех своих каких-то желаниях, спрятать их. Это честь футбольной страны, надо попасть на чемпионат мира. Если вдруг сборная не попадёт на чемпионат мира, мы отлетим года на четыре», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
- 23 декабря 2021
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