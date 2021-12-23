Гвардиола: возможно, для улучшения игрового календаря нужна забастовка

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об играх своей команды в уходящем году.



«Проблема не конкретно в играх перед рождеством, а в расписании в целом. Сегодня тренеры будут общаться с руководством лиги и телевещателями и решать, как надо поступить. Благополучие игроков должно стоять первыше всего. В Англии до сих пор играют с тремя заменами.

Мы хотим защитить игроков, поэтому нужны пять замен. Так намного лучше, учитывая количество игр, но руководство английской Премьер-лиги и другие клубы отказались от этой затеи. Надо, чтобы игроки и тренеры могли прийти к соглашению и устроить что-то вроде забастовки. Словами проблему не решить. Может быть, нам нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.