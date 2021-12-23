Гвардиола: возможно, для улучшения игрового календаря нужна забастовка

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об играх своей команды в уходящем году.
«Проблема не конкретно в играх перед рождеством, а в расписании в целом. Сегодня тренеры будут общаться с руководством лиги и телевещателями и решать, как надо поступить. Благополучие игроков должно стоять первыше всего. В Англии до сих пор играют с тремя заменами.
Мы хотим защитить игроков, поэтому нужны пять замен. Так намного лучше, учитывая количество игр, но руководство английской Премьер-лиги и другие клубы отказались от этой затеи. Надо, чтобы игроки и тренеры могли прийти к соглашению и устроить что-то вроде забастовки. Словами проблему не решить. Может быть, нам нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей», – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
- 23 декабря 2021
-
18:59
-
18:55
-
18:51
-
18:40
-
18:13
-
18:03
-
17:58
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:29
-
17:14
-
16:58
-
16:55
-
16:42
-
16:27
-
16:21
-
15:58
-
15:47
-
15:35
-
15:15
-
15:14
-
15:03
-
14:21
-
14:00
-
13:49
-
13:33
-
13:02
-
12:18
-
12:12
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:25
-
11:07