Ральф Рангник выступил за введение пяти замен в Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о дискуссии, которая касается количества замен в футболе.



«3 года назад с началом пандемии было решено, что каждая команда сможет делать пять замен за одну игру. Я думаю, что это было верным решением. В этом случае футболистам удаётся беречь силы, особенно если они только восстановились от коронавируса. Англия – единственная страна, где нельзя делать пять замен, но при этом в запасе всё равно можно иметь восемь полевых футболистов. Так что нужно, чтобы была возможность менять пятерых игроков», – цитирует Рангника The Athletic.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» возобновил тренировки на базе в Каррингтоне. 27 декабря «красные дьяволы» сыграют на выезде с «Ньюкаслом» в английской Премьер-лиге.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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