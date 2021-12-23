Ральф Рангник выступил за введение пяти замен в Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о дискуссии, которая касается количества замен в футболе.
«3 года назад с началом пандемии было решено, что каждая команда сможет делать пять замен за одну игру. Я думаю, что это было верным решением. В этом случае футболистам удаётся беречь силы, особенно если они только восстановились от коронавируса. Англия – единственная страна, где нельзя делать пять замен, но при этом в запасе всё равно можно иметь восемь полевых футболистов. Так что нужно, чтобы была возможность менять пятерых игроков», – цитирует Рангника The Athletic.
Во вторник «Манчестер Юнайтед» возобновил тренировки на базе в Каррингтоне. 27 декабря «красные дьяволы» сыграют на выезде с «Ньюкаслом» в английской Премьер-лиге.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 23 декабря 2021
-
20:35
-
20:21
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:45
-
19:36
-
19:25
-
18:59
-
18:55
-
18:51
-
18:40
-
18:13
-
18:03
-
17:58
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:29
-
17:14
-
16:58
-
16:55
-
16:42
-
16:27
-
16:21
-
15:58
-
15:47
-
15:35
-
15:15
-
15:14
-
15:03
-
14:21
-
14:00
-
13:49
-
13:33