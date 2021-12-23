Мерто — о Рангнике: хотели взять опытного временного тренера и поискать постоянного

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто прокомментировал назначение Ральфа Рангника главным тренером до конца сезона.
«Из уважения к Сульшеру мы не вступали в переговоры с другими тренерами, пока он работал с командой. Наш план заключался в приглашении опытного тренера, который возглавил бы команду на временной основе, и Ральф был нашим основным кандидатом. Теперь, пригласив его, мы можем взять время на тщательный поиск специалиста, который будет работать с нами на постоянной основе. Назначение тренера – одно из важнейших решений для футбольного клуба, так что мы хотим его принять осторожно и обдуманно», – цитирует Мерто Mirror.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:
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