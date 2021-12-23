Рангник рассказал о ситуации с коронавирусом в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о подготовке к матчу с «Ньюкаслом» в 19-м туре английской Премьер-лиги.
«Сегодня у нас был третий тренировочный день на этой неделе, на занятии было 25 футболистов. Если не считать Поля Погба, все остальные доступны. Ситуация значительно улучшилась. Все парни в хорошей форме. Они выполнили своё домашнее задание: тренировались дома по расписанию, придерживались нашей программы. Могу сказать, что большинство, если не все, могут сыграть с «Ньюкаслом», но мне придётся делать трудный выбор, подготавливая заявку на игру и выбирая стартовый состав», –цитирует Рангника ESPN.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 23 декабря 2021
-
22:08
-
22:00
-
21:56
-
21:50
-
21:43
-
21:36
-
21:24
-
21:18
-
21:17
-
20:59
-
20:58
-
20:43
-
20:35
-
20:21
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:45
-
19:36
-
19:25
-
18:59
-
18:55
-
18:51
-
18:40
-
18:13
-
18:03
-
17:58
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:29
-
17:14
-
16:58
-
16:55
-
16:42