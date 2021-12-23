Рангник рассказал о ситуации с коронавирусом в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о подготовке к матчу с «Ньюкаслом» в 19-м туре английской Премьер-лиги.



«Сегодня у нас был третий тренировочный день на этой неделе, на занятии было 25 футболистов. Если не считать Поля Погба, все остальные доступны. Ситуация значительно улучшилась. Все парни в хорошей форме. Они выполнили своё домашнее задание: тренировались дома по расписанию, придерживались нашей программы. Могу сказать, что большинство, если не все, могут сыграть с «Ньюкаслом», но мне придётся делать трудный выбор, подготавливая заявку на игру и выбирая стартовый состав», –цитирует Рангника ESPN.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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