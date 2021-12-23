«Интер» и защитник Димарко продлили контракт до 2026 года

Защитник «Интера» Федерико Димарко продолжит выступать за миланский клуб. Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды.
Новое соглашение 24-летнего футболиста будет действовать до лета 2026 года. Димарко является воспитанником «Интера», в нынешнем сезоне он провёл 24 матча, записав на свой счёт два гола и две результативные передачи. Итальянец является воспитанником клуба, но играть за него регулярно начал лишь в этом сезоне. Предыдущий сезон он провёл в «Вероне» на правах аренды.
Миланский «Интер» в 19 встречах набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят «Наполи» (39) и «Милан» (39). Действующий чемпион Италии — «Интер». В следующем туре чемпионата Италии миланский «Интер» сыграет с «Болоньей».
- 23 декабря 2021
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