Гвардиола заявил, что Влахович не перейдёт зимой в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о потенциальном трансфере Душана Влаховича из «Фиорентины» в стан «горожан».
«Мы не будем покупать нападающего в январе. Таков наш план. Мы настраиваемся на покупку нового форварда летом», — цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В минувшем сезоне в 37 матчах итальянской Серии А нападающий забил 21 гол и отдал две голевые передачи. В нынешнем сезоне чемпионата Италии сербский футболист отметился 16 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 18 матчах.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»:
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