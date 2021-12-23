Канчельскис: российский футбол в глубокой яме из-за воров и проходимцев в клубах

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о ситуации в местном футболе.



«Мы потеряли много времени на развитие российского футбола, но большого результата так и не достигли. К сожалению, российский футбол упал в глубокую яму. Почему? Потому что в наших клубах РПЛ работают 90% воров и проходимцев с дилетантами. Они — главное зло российского футбола! В СССР были другие понятия и традиции — поэтому и результат был лучше. Сейчас очень много жуликов в отечественном футболе, к сожалению. Я не буду называть конкретные имена, потому что они потом обидятся на меня.



Единственное, что нам остаётся делать — ждать! Как говорится в одной прекрасной пословице, «терпение и труд всё перетрут», — приводит слова Канчелькиса «РБ Спорт».