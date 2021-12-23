Гави: для меня было мечтой играть на «Камп Ноу» и я осуществил её

Полузащитник «Барселоны» Гави признался, что с самого детства болел за команду и мечтал сыграть на стадионе сине-гранатовых.



«Я всегда был с «Барселоной», с самого детства. Мне было понятно, что я хочу играть там. Для меня было мечтой выступать на «Камп Ноу» и я осуществил её. Я посвящаю это своей семье, друзьям и всем, кого я знаю», — приводит слова Гави Diario Sport.



17-летний Гави в нынешнем сезоне принял участие в 21 матче испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов, забив гол и отдав три голевые передачи. Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 25 млн.



2 января «Барселона» проведёт матч чемпионата Испании с «Мальоркой».