«Ростов» объявил о подписании контракта с Кнудсеном
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Полузащитник норвежского «Лиллестрёма» Магнус Кнудсен стал игроком «Ростова», подписав контракт с командой на 4,5 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Телеграме».
«Магнус – воспитанник норвежского клуба «Лиллестрём», игрок сборной Норвегии среди игроков до 20 лет. В 2019 году дебютировал в высшей лиге Норвегии. В марте 2021 года перешёл на правах аренды в клуб «Улл/Киса», летом вернулся в «Лиллестрём».
Всего в 2021 году провёл 33 матча, отдав при этом 3 голевые передачи. За сборную Норвегии до 20 лет выходил на поле 3 раза», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
«Ростов» ушёл на зимнюю паузу в чемпионате России на 14-м месте с 16 очками в 18 турах. В феврале команда Виталия Кафанова встретится с «Крыльями Советов».
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