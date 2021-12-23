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Руководство АПЛ отклонило просьбу «Эвертона» перенести матч с «Бёрнли»

Руководство АПЛ отклонило просьбу «Эвертона» перенести матч с «Бёрнли»
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Руководство английской Премьер-лиги отказалось переносить матч «Эвертона» с «Бёрнли». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в команде из Ливерпуля на данный момент шесть игроков травмированы, а пять сдали положительный тест на коронавирус. Ранее лига уже переносила матч «Эвертона» и «Лестера», который должен был пройти 19 декабря. Ранее из-за вспышки COVID-19 АПЛ отложила матчи «Ливерпуля» с «Лидсом», а также «Вулверхэмптона» с «Уотфордом». Игра «Бёрнли» — «Эвертон» должна пройти 26 декабря. Подопечные Бенитеса набрали 19 очков в 17 матчах национального первенства.

«Челси» — «Эвертон». Обзор матча. АПЛ 21/22. 17-й тур:

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