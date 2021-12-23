Руководство АПЛ отклонило просьбу «Эвертона» перенести матч с «Бёрнли»
Поделиться
Руководство английской Премьер-лиги отказалось переносить матч «Эвертона» с «Бёрнли». Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, в команде из Ливерпуля на данный момент шесть игроков травмированы, а пять сдали положительный тест на коронавирус. Ранее лига уже переносила матч «Эвертона» и «Лестера», который должен был пройти 19 декабря. Ранее из-за вспышки COVID-19 АПЛ отложила матчи «Ливерпуля» с «Лидсом», а также «Вулверхэмптона» с «Уотфордом». Игра «Бёрнли» — «Эвертон» должна пройти 26 декабря. Подопечные Бенитеса набрали 19 очков в 17 матчах национального первенства.
«Челси» — «Эвертон». Обзор матча. АПЛ 21/22. 17-й тур:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Новость по темеЛука Динь может стать игроком «Наполи»
Комментарии
- 23 декабря 2021
-
23:33
-
23:31
-
23:20
-
23:04
-
22:55
-
22:41
-
22:36
-
22:08
-
22:00
-
21:56
-
21:50
-
21:43
-
21:36
-
21:24
-
21:18
-
21:17
-
20:59
-
20:58
-
20:43
-
20:35
-
20:21
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:45
-
19:36
-
19:25
-
18:59
-
18:55
-
18:51
-
18:40
-
18:13
-
18:03
-
17:58
-
17:46
Партнерский контент