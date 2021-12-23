Бенитес: мы ожидали, что матч с «Бёрнли» перенесут

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал решение руководства английской Премьер-лиги не переносить матч его команды с «Бёрнли» в 19-м туре чемпионата Англии.
«С учётом травм и положительных тестов на коронавирус, мы ожидали, что предстоящий матч будет перенесён. Теперь мне предстоит подумать, если у меня будет в составе 11 игроков, как мне их выстроить на поле. Я действительно удивлён, что мы будем играть.
Сейчас в нашем расположении 9 игроков основного состава и 3 вратаря, нужно будет привлечь в состав пятерых футболистов, которым нет и 21 года. Учитывая все обстоятельства, мы должны будем выступать с игроками, которые, возможно, не совсем готовы или у которых есть какие-то проблемы со здоровьем. Это будет тяжёлое решение для нас», — цитирует Бенитеса Daily Mail.
- 23 декабря 2021
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