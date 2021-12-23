Конте хочет подписать в «Тоттенхэм» защитника «Интера»

Защитник «Интера» Стефан де Врей входит в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма». В услугах нидерландского защитника заинтересован лично наставник команды Антонио Конте, который тренировал де Врея в итальянском клубе. Об этом сообщает Rai Sport.



29-летний де Врей выступает в составе действующего чемпионата Италии с 2018 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 18 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов забил гол. Контракт защитника истекает в 2023 году. Рыночная стоимость де Врея, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в € 50 млн.



В ближайшем туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Кристал Пэлас», также в 2021 году команду Конте ждёт матч с «Саутгемптоном».

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