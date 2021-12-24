«Порту» крупно обыграл «Бенфику» в 1/8 финала Кубка Португалии

В Порту (Португалия) на стадионе «Драгау» состоялся матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором «Порту» принимал «Бенфику». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 3:0.



Футболисты «Порту» решили исход встречи уже в первом тайме – счёт открыт был на 1-й минуте бразильским форвардом Эванилсоном, уже спустя 6 минут хозяева увеличили преимущество благодаря забитому мячу Витору Феррейры, а установил окончательный счёт матча всё тот же Эванилсон, оформивший дубль на 31-й минуте.



Примечательно, что, ставший одним из главных героев игры Эванилсон получил вторую жёлтую карточку в матче и не смог доиграть первый тайм, покинув поле на второй компенсированной минуте.



Напомним, действующим обладателем трофея является «Брага», победившая в финале сезона-2020/2021 «Бенфику» (2:0).



