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Украинский журналист: не советую российским болельщикам выверять позиции по нашей сборной

Украинский журналист: не советую российским болельщикам выверять позиции по нашей сборной
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Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков считает, что говорить о результатах сборных России и Украины можно только после решающих стыковых матчей чемпионата мира по футболу, которые пройдут в марте.

«Всё расставят по своим местам решающие отборочные поединки чемпионата мира в марте месяце. Там никакой коэффициент ФИФА ничего не будет значить. Вот там мы и проверим, кто чего стоит. Пусть даже в заочной борьбе. Кто пройдет, тот будет красавцем. Если пройдут и Россия, и Украина, то мои поздравления.

Конечно, для меня главное, чтобы прошла сборная Украины. Про рейтинг надо вспоминать перед жеребьёвкой группового турнира чемпионата мира, но не раньше. Я никогда не советую украинским болельщикам выверять позиции по сборной России. То же самое советую и российским болельщикам. Выверять надо по сборным Бельгии, Англии или Бразилии, например. Важно, что обе наши сборные заняли вторые места в своих отборочных группах», — сказал Франков «Спорт-экспресс».

В полуфиналах стыкового турнира ЧМ-2022 сборная России сыграет с Польшей, а Украина встретится с Шотландией.

Сборная России завершает текущий год на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Сборная Украины занимает 25-ю строчку.

Лидером рейтинга является сборная Бельгии, на второй строчке Бразилия, на третьей — национальная команда Франции.

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