Камоцци опроверг слухи об уходе из «Спартака»

Советник Леонида Федуна и Заремы Салиховой Франко Камоцци опроверг информацию о своём уходе из «Спартака» в связи с приходом нового спортивного директора Луки Каттани.
«Эта информация — неправда», — цитирует слова Камоцци «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось, что Франко Камоцци покинет московский «Спартак». Журналист Максим Фридман в своём телеграм-канале сообщил, что контракт итальянца на должности аналитика не будет продлён.
В обязанности Камоцци входит согласование трансферов, участие в пресс-конференциях и непосредственная коммуникация с новым главным тренером красно-белых Паоло Ваноли.
Напомним, на зимний перерыв «Спартак» ушёл, занимая 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Красно-белые набрали 23 очка в 18 матчах. Кроме того, московский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
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