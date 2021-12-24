«Поднимем Россию!» Ургант высмеял предложение штрафовать футболистов сборной

Известный телеведущий и шоумен Иван Ургант в ироничной форме отреагировал на предложение штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России.
«В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России. Вот это новость. Вот это хорошая новость. В таком случае надо, получается, чтобы наша сборная только проигрывала. Справятся ли они? Получается, если они проигрывают, будет больше поступлений в бюджет.
А штраф-то можно ввести не только для сборной России по футболу. У нас, например, сборная России по сёрфингу вообще никогда ничего не выигрывала. А есть ли у нас вообще сборная по сёрфингу? Создадим, обложим штрафами. Поднимем Россию! Можно, кстати, не только спортсменов штрафами обкладывать. Плохое видео в TikTok снял – заплати штраф. Плохое кино снял – заплати штраф», — сказал Ургант в новом выпуске своей телепередачи.
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