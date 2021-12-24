Суд оштрафовал ЦСКА за нарушение правил обеспечения безопасности на матче с «Зенитом»

Савёловский районный суд оштрафовал ЦСКА за нарушение правил обеспечения безопасности во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).



«Постановлением Савёловского районного суда г. Москвы от 24.12.21 АО «ПФК ЦСКА» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе суда корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.



Во время матча ЦСКА с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ на стадионе армейцев по непонятным причинам выключились камеры видеонаблюдения на трибунах. После игры состоялись массовые задержания болельщиков из-за поджигания файеров.

Новость по теме Бабаев: вопросы с МВД в процессе урегулирования, будем учитывать негативный опыт