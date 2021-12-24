«Для Шамара это не проблема». Агент новичка «Спартака» Николсона — о расизме

Кевин Коуэн, агент новоиспечённого нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что ямайского футболиста не беспокоит проблема расизма в России.
«Расизм распространён повсюду: в Италии, Франции, Германии, Испании, Англии и США. Так что это не ключевой фактор для выбора нового клуба.
Чернокожие должны не ехать в какую-либо страну из-за расизма? Мы не можем жертвовать своей карьерой, беспокоясь о вещах, которые не можем контролировать.
«Спартак» пришёл к Шамару и сказал: «Ты наш парень». Так что нет, ни я, ни Шамар не озабочены какими-либо проблемами расизма. Для нас это не проблема», — приводит слова агента STAR Sports Jamaica.
Напомним, Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя в клуб из словенского «Домжале» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамар принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.
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