Душан Тадич признан лучшим футболистом Сербии по итогам 2021 года

Нападающий «Аякса» Душан Тадич назван лучшим футболистом Сербии по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии. Он в третий раз в карьере удостоился этой награды.



Напомним, Тадич выступает за амстердамский «Аякс» с 2018 года. Контракт 33-летнего сербского футболиста с нидерландской командой рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Тадич принял участие в 18 матчах чемпионата Нидерландов, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.



В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов сезона-2021/2022 форвард «Аякса» отдал 37-ю голевую передачу за 2021 год. Таким образом, Тадич побил рекорд, принадлежавший Месси. В 2011 году аргентинский футболист, выступавший за «Барселону», ассистировал партнёрам по команде 36 раз.

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