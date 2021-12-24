Агент новичка «Спартака» Николсона: долгосрочная цель — перейти в более статусный клуб

Кевин Коуэн, агент новоиспечённого нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что ямайского футболиста не беспокоит проблема расизма в России.

«По большому счёту у Шамара есть долгосрочная цель — рано или поздно перейти в более статусную лигу или клуб. Но на данный момент мы не думаем так далеко. Следующий шаг — присоединиться к новому клубу, «Спартаку», в январе, немедленно приступить к работе и показать всем, почему они выбрали его.

«Спартак» — очень хороший клуб. Он даст Шамару возможность играть в Европе. Это повысит его статус после бельгийской лиги», — приводит слова агента STAR Sports Jamaica.

Напомним, Николсон выступал за «Шарлеруа» с лета 2019 года, перейдя в клуб из словенского «Домжале» за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Шамар принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.