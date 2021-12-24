РФС и Футбольная ассоциация Японии подписали обновлённый меморандум о сотрудничестве

24 декабря президент РФС Александр Дюков и глава Футбольной ассоциации Японии Козо Тасима дистанционно подписали обновлённый меморандум о сотрудничестве на всех уровнях футбола до 2024 года, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.



Соглашение предусматривает расширение и укрепление рабочих отношений между организациями и обмен ресурсами и опытом для продвижения и развития футбола в двух государствах.



Российская и японская федерации планируют организацию совместных образовательных курсов, семинаров и конференций, обмен знаниями и опытом в области строительства и управления спортивными сооружениями, спортивной науки и медицины. Отдельное внимание планируется уделить подготовке тренеров, судей и женскому футболу.

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