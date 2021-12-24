Газизов: знаю, что интерес «Базеля» к Агаларову есть

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию об интересе швейцарского «Базеля» к Гамиду Агаларову.

«Я знаю, что интерес «Базеля» к Агаларову есть. Но в активную фазу мы пока не перешли», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл за «Уфу» в Российской Премьер-Лиге 18 матчей, забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу. На зимний перерыв Гамид Агаларов ушёл в статусе лидера бомбардирской гонки в чемпионате страны. Его ближайший преследователь, Артём Дзюба из «Зенита», отстаёт на 3 гола.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Агаларова в € 1,2 млн. Действующий контракт Гамида с уфимцами рассчитан до конца 2022 года.