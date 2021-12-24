Газизов: знаю, что интерес «Базеля» к Агаларову есть
Поделиться
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию об интересе швейцарского «Базеля» к Гамиду Агаларову.
«Я знаю, что интерес «Базеля» к Агаларову есть. Но в активную фазу мы пока не перешли», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл за «Уфу» в Российской Премьер-Лиге 18 матчей, забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу. На зимний перерыв Гамид Агаларов ушёл в статусе лидера бомбардирской гонки в чемпионате страны. Его ближайший преследователь, Артём Дзюба из «Зенита», отстаёт на 3 гола.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Агаларова в € 1,2 млн. Действующий контракт Гамида с уфимцами рассчитан до конца 2022 года.
Комментарии
- 24 декабря 2021
-
11:39
-
11:34
-
11:08
-
10:58
-
10:52
-
10:37
-
10:32
-
09:58
-
09:57
-
09:43Вадим Гаранин возглавил «Енисей» Эксклюзив
-
09:38
-
08:51
-
08:41
-
08:30
-
05:04
-
02:12
-
01:17
-
00:50
-
00:24
-
00:17
-
00:16
- 23 декабря 2021
-
23:57
-
23:44
-
23:33
-
23:31
-
23:20
-
23:04
-
22:55
-
22:41
-
22:36
-
22:08
-
22:00
-
21:56
-
21:50
-
21:43
Партнерский контент