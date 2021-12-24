Президент РФС Александр Дюков прокомментировал продолжение сотрудничества РФС и Японской футбольной ассоциации.
«Сегодня мы переподписали меморандум о взаимопонимании и партнёрстве с ведущей футбольной ассоциацией Азии. Мужская и женская сборные Японии входят в тройку сильнейших в азиатском регионе, а женская команда ещё совсем недавно выигрывала чемпионат мира. Меморандум позволит нам наладить сотрудничество между подразделениями для обмена опытом и внедрения лучших практик для развития футбола в наших странах», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.
Напомним, сегодня, 24 декабря, президент РФС Александр Дюков и глава Футбольной ассоциации Японии Козо Тасима дистанционно подписали обновлённый меморандум о сотрудничестве на всех уровнях футбола до 2024 года. Соглашение предусматривает расширение и укрепление рабочих отношений между организациями и обмен ресурсами и опытом для продвижения и развития футбола в двух государствах.
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