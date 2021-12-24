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Анчелотти: будущее «Реала» предрешено. Он ещё долго будет бороться за самые высокие места

Анчелотти: будущее «Реала» предрешено. Он ещё долго будет бороться за самые высокие места
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о будущем мадридского клуба.

«Будущее этой команды уже предрешено. Я не знаю, что будут делать игроки, и надеюсь, что тренер останется тот же. Но будущее этой команды предопределено её нынешним составом и другими молодыми игроками, которые присоединятся к ней. Нет сомнений, что «Реал» будет бороться за самые высокие места ещё долгое время», – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, 22 декабря состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» принимал «Реал». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1. На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка.

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