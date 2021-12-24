Анчелотти: будущее «Реала» предрешено. Он ещё долго будет бороться за самые высокие места
Поделиться
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о будущем мадридского клуба.
«Будущее этой команды уже предрешено. Я не знаю, что будут делать игроки, и надеюсь, что тренер останется тот же. Но будущее этой команды предопределено её нынешним составом и другими молодыми игроками, которые присоединятся к ней. Нет сомнений, что «Реал» будет бороться за самые высокие места ещё долгое время», – цитирует Анчелотти AS.
Напомним, 22 декабря состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» принимал «Реал». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1. На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка.
Новость по темеДубль Карима Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Атлетиком»
Комментарии
- 24 декабря 2021
-
13:00
-
12:54
-
12:24
-
12:23
-
11:57
-
11:57
-
11:39
-
11:34
-
11:08
-
10:58
-
10:52
-
10:37
-
10:32
-
09:58
-
09:57
-
09:43Вадим Гаранин возглавил «Енисей» Эксклюзив
-
09:38
-
08:51
-
08:41
-
08:30
-
05:04
-
02:12
-
01:17
-
00:50
-
00:24
-
00:17
-
00:16
- 23 декабря 2021
-
23:57
-
23:44
-
23:33
-
23:31
-
23:20
-
23:04
-
22:55
-
22:41
Партнерский контент