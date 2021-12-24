Холанд обратился к «Краснодару» после трансфера Ботхейма

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд публично поздравил своего друга и соотечественника Эрика Ботхейма с переходом из «Будё-Глимт» в «Краснодар».

«Поздравляю, Эрик! Береги его, «Краснодар»!» — написал Холанд в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, 21-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года. Уже в 2015 году в возрасте 15 лет Ботхейм дебютировал за основной состав норвежского «Люна». В 2016 году подписал контракт с «Русенборгом», за который впоследствии провёл 34 матча и забил 9 мячей. С 2021 года стал игроком «Будё-Глимт».

В 2021 году Ботхейм провёл на клубном уровне 46 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Одним из наиболее запоминающихся моментов с его участием в составе «Будё-Глимт» стал дубль в ворота римской «Ромы» в матче Лиги конференций (6:1).