Холанд обратился к «Краснодару» после трансфера Ботхейма

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд публично поздравил своего друга и соотечественника Эрика Ботхейма с переходом из «Будё-Глимт» в «Краснодар».
«Поздравляю, Эрик! Береги его, «Краснодар»!» — написал Холанд в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, 21-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года. Уже в 2015 году в возрасте 15 лет Ботхейм дебютировал за основной состав норвежского «Люна». В 2016 году подписал контракт с «Русенборгом», за который впоследствии провёл 34 матча и забил 9 мячей. С 2021 года стал игроком «Будё-Глимт».
В 2021 году Ботхейм провёл на клубном уровне 46 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Одним из наиболее запоминающихся моментов с его участием в составе «Будё-Глимт» стал дубль в ворота римской «Ромы» в матче Лиги конференций (6:1).
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