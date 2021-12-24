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В Хорватии умер 23-летний футболист. Клуб простился с ним стихотворением Есенина

В Хорватии умер 23-летний футболист. Клуб простился с ним стихотворением Есенина
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Пресс-служба хорватского клуба «Нехай» объявила о смерти защитника команда Марина Качича. 23-летний футболист несколько дней назад потерял сознание на тренировке. Об этом сообщает Mirror.

По сведениям источника, врачи установили футболисту диагноз «сердечная недостаточность». Три дня назад Качич был введён в состояние комы, но специалисты не смогли спасти жизнь молодому футболисту. В нынешнем сезоне Качич принял участие в двух матчах Кубка Хорватии, не отметившись голевыми действиями. Качич выступал на позиции центрального защитника, также мог закрыть правый фланг обороны и опорную зону. «Нехай» выступает в одной из низших лиг страны.

Клуб простился с игроком, опубликовав стихотворение Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья».

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