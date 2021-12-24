«Манчестер Сити» готовит игроков на продажу, чтобы приобрести Холанда

Английский «Манчестер Сити» всерьёз готовится к покупке форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. «Горожане» хотят расстаться с несколькими футболистами, чтобы позволить себе переход норвежского нападающего. Об этом сообщает Manchester Evening News.
В ближайшее время «Манчестер Сити» продаст испанского нападающего Феррана Торреса в «Барселону», выручив за него около € 55 млн. Также английский клуб планирует расстаться с защитниками Педро Порро (сейчас в аренде в «Спортинге»), Коу Итакурой («Шальке») и Морганом Роджерсом («Борнмут»).
21-летний Холанд в нынешнем сезоне стал автором 13 голов и пяти голевых передач в 11 матчах немецкой Бундеслиги. Контракт норвежского форварда с «Боруссией» истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 150 млн.
«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» в матче 18-го тура АПЛ:
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