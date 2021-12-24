АПЛ объявила о переносе матча «Бёрнли» — «Эвертон»

Английская Премьер-лига объявила о переносе матча 19-го тура «Бёрнли» — «Эвертон». Информация появилась на официальном сайте турнира.
Встреча, которая должна была состояться 26 декабря, перенесена из-за недостаточного количества игроков, доступных для игры, у «Эвертона», который лишился более половины основного состава из-за коронавируса и травм. В итоге сегодня английская Премьер-лига приняла решение не проводить матч в запланированную дату.
Напомним, матчи 19-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Уотфорд» и «Ливерпуль» — «Лидс» также не состоятся в запланированные даты. Такое решение было принято в связи со вспышками коронавируса в «Уотфорде» и «Лидсе». Команды английской Премьер-лиги не могут набрать требуемое количество здоровых футболистов.
- 24 декабря 2021
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