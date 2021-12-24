Манчини — о сборной Италии в стыковых матчах к ЧМ: я сохраняю оптимизм, у нас есть шанс

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал тот момент, что национальной команде придётся отбираться на чемпионат мира в Катаре через стыковые матчи.



«Я сохраняю оптимизм, потому что знал, что наша группа с Швейцарией будет сложной. Мы доминировали в игре, которая была в Базеле, но это футбол, к счастью, у нас есть ещё один шанс, и мы должны сделать всё возможное, чтобы поехать в Катар», — приводит слова Манчини football-italia со ссылкой на Sky Sports.



Сборная Италии сыграет со сборной Македонии в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 в Катаре. Встреча пройдёт 24 марта. Победитель игры встретится с победителем пары Турция – Португалия. В этом матче определится команда, которая отправится на турнир.