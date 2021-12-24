Шамиль Газизов ответил юристу «Спартака», призвавшей к диалогу с ней

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил юристу «Спартака» Татьяне Завьяловой, призвавшей к диалогу с ней.

«Вчера был суд, рассматривавший расписку, которую написал Леонид Арнольдович Федун. Что было в расписке? В расписке были обязательства при выполнении определённых аспектов. Расписка написана лично Федуном. Акции? Там есть определённые сноски: о деньгах и определённых акциях «Спартака» при достижении результатов. Это было дополнение, когда меня нанимали на работу.



Юрист «Спартака» призвала со мной связаться? Лично со мной никто не связывался: ни «Спартак», ни представители клуба. Никаких предложений не было. Всё это ерунда.



Что касается слов юриста, что у неё нет документа, при которых Федун должен отдать мне акции, она же была на суде. В суде была предоставлена расписка. Я же не выдумываю — это подсудное дело», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.