Шамиль Газизов ответил юристу «Спартака», призвавшей к диалогу с ней

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил юристу «Спартака» Татьяне Завьяловой, призвавшей к диалогу с ней.
«Вчера был суд, рассматривавший расписку, которую написал Леонид Арнольдович Федун. Что было в расписке? В расписке были обязательства при выполнении определённых аспектов. Расписка написана лично Федуном. Акции? Там есть определённые сноски: о деньгах и определённых акциях «Спартака» при достижении результатов. Это было дополнение, когда меня нанимали на работу.
Юрист «Спартака» призвала со мной связаться? Лично со мной никто не связывался: ни «Спартак», ни представители клуба. Никаких предложений не было. Всё это ерунда.
Что касается слов юриста, что у неё нет документа, при которых Федун должен отдать мне акции, она же была на суде. В суде была предоставлена расписка. Я же не выдумываю — это подсудное дело», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 24 декабря 2021
-
16:30
-
16:21
-
16:11
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:24
-
15:12
-
15:08
-
14:56
-
14:44
-
14:29
-
14:28
-
14:14
-
13:49
-
13:42
-
13:30
-
13:00
-
12:54
-
12:24
-
12:23
-
11:57
-
11:57
-
11:39
-
11:34
-
11:08
-
10:58
-
10:52
-
10:37
-
10:32
-
09:58
-
09:57
-
09:43Вадим Гаранин возглавил «Енисей» Эксклюзив
-
09:38