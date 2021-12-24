«Зенит» собирает информацию о защитнике «Эмполи»

Защитник итальянского «Эмполи» Маттиа Вити входит в сферу интересов «Зенита».



«Маттиа Вити является одним из самых ценных игроков «Эмполи». «Зенит» уже собирает информацию о молодом защитнике», — написал журналист Марко Контерио в «Твиттере».



19-летний Вити – воспитанник итальянского клуба. В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах чемпионата страны, не отметившись голевыми действиями. Контракт футболиста истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.



Ранее сообщалось, что в услугах молодого защитника были заинтересованы другие итальянские клубы. Речь идет о «Наполи», «Фиорентине» и «Интере», а также «Аталанте», которая предлагала за футболиста € 15 млн, но получила отказ.