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«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с молодым нападающим

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с молодым нападающим
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга заключил с клубом новое соглашение. Новый контракт 19-летнего шведа рассчитан до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

Эланга дебютировал за основную команду английского клуба в прошлом сезоне при Уле-Гуннаре Сульшере, проведя два матча в английской Премьер-лиге. В нынешнем сезоне шведский нападающий выходил на поле в играх Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка английской лиги. Рыночная стоимость Эланги оценивается порталом Transfermarkt в € 4 млн.

«Манчестер Юнайтед» в 2021 году должен провести матчи с «Ньюкаслом» и «Бёрнли» в чемпионате Англии. Команда Ральфа Рангника не играет с 11 декабря 2021 из-за коронавируса, выявленного у футболистов клуба.

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