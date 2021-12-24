«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с молодым нападающим

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга заключил с клубом новое соглашение. Новый контракт 19-летнего шведа рассчитан до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».



Эланга дебютировал за основную команду английского клуба в прошлом сезоне при Уле-Гуннаре Сульшере, проведя два матча в английской Премьер-лиге. В нынешнем сезоне шведский нападающий выходил на поле в играх Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка английской лиги. Рыночная стоимость Эланги оценивается порталом Transfermarkt в € 4 млн.



«Манчестер Юнайтед» в 2021 году должен провести матчи с «Ньюкаслом» и «Бёрнли» в чемпионате Англии. Команда Ральфа Рангника не играет с 11 декабря 2021 из-за коронавируса, выявленного у футболистов клуба.