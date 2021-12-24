Федун выступил с заявлением после слов Газизова о расписке и акциях «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил с заявлением после слов бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова об оставленной расписке и акциях клуба.



«Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключён трудовой договор. А то, о чём сейчас говорит Газизов — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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