Федун выступил с заявлением после слов Газизова о расписке и акциях «Спартака»
Поделиться
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил с заявлением после слов бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова об оставленной расписке и акциях клуба.
«Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий — там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключён трудовой договор. А то, о чём сейчас говорит Газизов — всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Комментарии
- 24 декабря 2021
-
17:56
-
17:46
-
17:37
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
16:51
-
16:41
-
16:31
-
16:30
-
16:21
-
16:11
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:24
-
15:12
-
15:08
-
14:56
-
14:44
-
14:29
-
14:28
-
14:14
-
13:49
-
13:42
-
13:30
-
13:00
-
12:54
-
12:24
-
12:23
-
11:57
-
11:57
-
11:39
-
11:34
Партнерский контент