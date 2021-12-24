Болельщики «Спартака» откажутся от оформления Fan ID

Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «G-7 Ultras» выпустило заявление в связи с введением в России системы паспорта болельщика Fan ID.



«Вот и произошло то, чего мы все опасались последние несколько лет, с 1 июня 2022 года вводят паспорт болельщика, пресловутый Fan ID. Опираясь на события последних недель, мы, как объединение болельщиков «Спартака», хотим сделать заявление. В связи с карательной политикой устрашения и деиндивидуализации проводимой в отношении «души и сердца» футбола, а именно нас с вами — фанатов, мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать Fan ID. Также ни на одном спортивном мероприятии, проводимом с использованием «скам-айди» наши знамëна присутствовать не будут, будь то флаги или баннеры.



При этом мы оставляем за собой право заниматься пропагандой наших цветов и идей за пределами спортивных мероприятий, на которых требуют эту филькину грамоту. Призываем всех активных болельщиков задуматься и не идти на поводу у продажных чиновников, желающих набить свои карманы, а каждому из нас надеть намордник и поводок. Сперва задавят нас, потом возьмутся за ВАС. На протяжении 15 лет мы всегда и везде были рядом с командой, но пришло время сделать выбор — прогнуться или остаться верными своим убеждениям. Мы выбираем ЧЕСТЬ, в первую очередь перед самими собой. ФАНАТ — СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК!» — сказано в заявлении объединения красно-белых в «Инстаграме».

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