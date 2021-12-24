«Ювентус» может взять второго бомбардира «Сассуоло» Скамакку в аренду

Руководство туринского «Ювентуса» заинтересовано в приобретении нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб активно ищет нового форварда. Переговоры с Мауро Икарди и Пьер-Эмериком Обамеянгом зашли в тупик, поэтому «зебры» заинтересовались 22-летним итальянцем. Речь идёт об аренде нападающего с правом выкупа. Скамакка забил шесть голов в текущем сезоне Серии А. Он второй бомбардир «Сассуоло».

Туринский «Ювентус» набрал 34 очка в 19 встречах и поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер», набравший 43 очка в 18 матчах.