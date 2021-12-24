«Рома» заинтересована в аренде полузащитника «Арсенала»

Итальянская «Рома» заинтересована в аренде полузащитника английского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленда-Найлса. Об этом сообщает ESPN.



По сведениям источника, в переходе 24-летнего английского хавбека заинтересован главный тренер «волков» Жозе Моуринью. «Рома» может арендовать футболиста с опцией выкупа игрока в конце соглашения.



В нынешнем сезоне Мэйтленд-Найлс принял участие в 11 матчах, в которых отдал голевую передачу. Контракт футболиста истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает англичанина в € 12 млн.



«Арсеналу» в 2021 году осталось провести два матча Английской Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты встрется с «Норвичем» и «Вулверхэмптоном».



«Рома» ближайший матч чемпионата Италии проведёт 6 января с «Миланом».

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