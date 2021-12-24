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В «Баварии» отреагировали на возможный переход Холанда

В «Баварии» отреагировали на возможный переход Холанда
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слухи о возможном интересе мюнхенской команды к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

«У нас есть Роберт Левандовски. Он тоже будет забивать по 30-40 голов ещё несколько лет», — приводит слова Кана журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на SZ.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал пять голевых передач в 11 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.

В 17 матчах чемпионата Германии 33-летний Левандовски отличился 19 раз. Его контракт с «Баварией» действует до 2023 года, рыночная стоимость польского футболиста оценена в € 50 млн.

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