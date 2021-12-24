Левандовски признан игроком года по версии The Guardian. Месси — второй

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом года по версии The Guardian. Форвард «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший «Золотой мяч», занял второе место.



В пятёрку лучших также попали Мохамед Салах («Ливерпуль»), Карим Бензема («Реал Мадрид») и Жоржиньо («Челси»). В десятке игроков значатся следующие фамилии футболистов: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Боруссия Д»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Н’голо Канте («Челси») и Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»).



Отметим, что 33-летний Левандовски признан игроком года по версии The Guardian второй год подряд.



Левандовски в 17 матчах чемпионата Германии отличился 19 раз. Его контракт с «Баварией» действует до 2023 года, рыночная стоимость польского футболиста оценена в € 50 млн.

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