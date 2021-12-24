Мамаев и Кокорин совместно проводят отдых в Дубае. Фото

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев и нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин встретились в Дубае, где проводят совместный отдых. Форвард «фиалок» опубликовал фотографию в «Инстаграме» с новоявленным футболистом подмосковного клуба.

Напомним, 8 октября 2018 года нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, накануне сыгравшие друг против друга в матче РПЛ, решили отметить годовщину дружбы. Итог: две драки и двое пострадавших — чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук. Первого Кокорин ударил стулом в кафе, а водитель был избит около своей машины на улице. Кокорин и Мамаев вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Мамаев разорвал контракт с «Краснодаром» и подписал с «Ростовом», Кокорин выступал на правах аренды за «Сочи», а затем подписал контракт со «Спартаком», откуда через полгода перешёл в «Фиорентину».