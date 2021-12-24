Карло Анчелотти: Бензема — лучший форвард мира
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступления форварда «сливочных» Карима Бензема.
«Бензема — лучший форвард мира на данный момент. Сейчас он стал много и регулярно забивать. У него столько же голов, сколько у Роналду или Холанда. В игре с «Атлетиком» мы это снова увидели – он забил два мяча за короткий промежуток времени. Он в потрясающей форме», — цитирует Анчелотти AS.
В текущем сезоне чемпионата Испании Бензема провёл 18 матчей, в которых отметился 15 голами и 7 результативными передачами. Портал Transfermarket оценивает футболиста в € 25 млн.
Видеообзор матча 15-го тура Примеры «Реал» — «Севилья»:
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