«Барселона» не сможет купить де Лигта из-за его зарплатных требований

Руководство каталонской «Барселоны» хочет видеть в рядах команды защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, на недавней встрече с агентом голландца Мино Райолой скауты испанской команды выяснили, что туринцы могут продать де Лигта. Основная причина продажи игрока обороны – его высокая зарплата, поэтому «Барселоне» будет почти нереально его подписать. Запросы защитника превышают финансовые возможности каталонцев.
22-летний де Лигт стал игроком итальянской команды летом 2019 года, перейдя из «Аякса» € за 85,5 млн. В нынешнем сезоне нидерландский защитник в 15 матчах чемпионата Италии забил один гол. Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Лигта в € 70 млн.
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