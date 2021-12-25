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«Милан» заинтересован в покупке защитника «Болоньи»

«Милан» заинтересован в покупке защитника «Болоньи»
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Защитник итальянской «Болоньи» Аарон Хики по-прежнему входит в сферу интересов «Милана». Об этом сообщает Calciomercato.

Итальянский клуб следит за 19-летним футболистом ещё со времен его выступлений в чемпионате Шотландии. В октябре 2020 года Хики перешёл в «Болонью» за € 1,7 млн. В нынешнем сезоне футболист в 20 матчах итальянской Серии А забил пять голов. Контракт Хики истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн.

Напомним, 22 декабря «Милан» в гостях обыграл «Эмполи» со счётом 4:2. После этого подопечные Стефано Пиоли поднялись на второе место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Лидирует «Интер», у которого на четыре балла больше. На третьем месте идёт «Наполи» — 39 очков.

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