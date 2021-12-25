Бывший гендиректор «Тамбова» предстанет перед судом по делу о невыплате зарплат

Бывший генеральный директора «Тамбова» Ольга Коновалова предстанет перед судом по обвинению в невыплате зарплаты работникам, сообщает управление СК РФ по Тамбовской области.
По версии следствия, с июня 2020 года в течение года не выплачивала заработную плату 114 работникам клуба, в результате чего образовалась задолженность по оплате труда в размере 200 миллионов рублей. При этом, имеющиеся в указанный период денежные средства она расходовала на цели, связанные с материальным обеспечением деятельности клуба, выплаты по краткосрочным кредитам и займам, а также продолжала выплачивать себе заработную плату.
Ранее сообщалось, что размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивается в 536,8 млн рублей. Из-за финансовых проблем деятельность клуба была приостановлена. В отношении руководителей «Тамбова» были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В частности, из-за того, что клуб не выплачивал зарплаты футболистам.
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