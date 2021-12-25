«Барселона» была удивлена свадьбой Дембеле. Клуб не знал, что у форварда есть девушка

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле женился, сообщает Sport.es.

По данным источника, Усман Дембеле женился в Марокко по мусульманскому обычаю. При этом, в «Барселоне» были сильно удивлены, когда узнали о свадьбе форварда в социальных сетях. В клубе не знали, что у Дембеле есть девушка, поскольку на все командные ужины он приходил один.

Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 135 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги Дембеле принял участие в пяти матчах и отметился двумя результативными передачами. Также на счету Усмана три игры в Лиге чемпионов.

Удар Дембеле в штангу в матче с «Севильей».

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