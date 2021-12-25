Капелло: у Аллегри было предложение от «Реала», но он выбрал стать «зонтиком» в «Ювентусе»

75-летний известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о наставнике «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который недавно сравнялся с ним по количеству победных матчей в Серии А.

«Я говорил, что, вернувшись в «Ювентус» Аллегри станет «зонтиком», который привлечёт всю критику. Так оно и произошло. Он совершил несколько ошибок, ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, что делать, но путь, который он выбрал для меня, самый лучший. Макс всегда знает, куда идти. У него было предложение от «Реала», и это было идеальное время для поездки в Мадрид.

Допустим, «Ювентус» был удобным выбором. За границей всё сложнее, вы должны спросить себя, обнаружить, что у игроков другие привычки. Аллегри кажется немного ленивым, он не заинтересован в переезде, он предпочитает, чтобы Ливорно был рядом», — цитирует Капелло Football Italia.

Яркие моменты матча 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» победил «Атлетик».

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