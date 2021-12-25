Эррера – о возможной победе «ПСЖ» в ЛЧ: в Европе есть 8-10 команд с такими же шансами

32-летний испанский полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера выразил мнение о том, чего не хватает подопечным Маурисио Почеттино, а также высказался о шансах клуба в Лиге чемпионов.

«Победу в Лиге чемпионов обеспечивает командная работа? Это вопрос времени, чтобы мы стали единым целым. Почеттино сказал, что нелегко 15 лет находиться в одном клубе, таким игрокам как Месси или Серхио Рамос, а затем попасть в другое место и начать также, как будто ничего не изменилось. Есть переход, который должен быть сделан. И команды тоже нуждаются в этом периоде, чтобы консолидироваться. Клопп четыре года ничего не выигрывал у руля «Ливерпуля».

Беспокоит ли игроков «ПСЖ» возможная неудача в ЛЧ? Мы воспримем это как должное. Мы понимаем, что люди ожидают от нас самого лучшего, но в Европе есть 8-10 других команд с такими же шансами на победу. С похожим талантом, а в некоторых случаях спустя много лет с той же идеей. «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или даже мадридский «Реал», потому что Карло Анчелотти хорошо знает этот турнир. «Бавария», конечно. Нам осталось лишь создать команду», — цитирует Эрреру Mundo Deportivo.