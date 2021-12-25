Директор «МЮ»: сейчас мы имеем самый сильный состав с момента ухода Фергюсона

Директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто высоко оценил уровень подбора текущего состава манкуниацев, назвав его одним из сильнейших после ухода с поста главного тренера легендарного Алекса Фергюсона.

«Наш процесс набора персонала был пересмотрен, а Академия укреплена, и наши инвестиции в эти области принесут долгосрочные выгоды. Уле-Гуннар Сульшер направил нас в верном направлении, и теперь мы планируем предпринять следующие шаги на пути к успеху. Мы считаем, что состав первой команды является самым сильным с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушёл в отставку, и у нас есть несколько фантастических молодых талантов», — цитирует Мерто Mirror.

Напомним, в ближайшем матче «Манчестер Юнайтед» предстоит отправиться на выезд к «Ньюкаслу». Встреча пройдёт в понедельник, 27 декабря. Начало – 23:00 мск.

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